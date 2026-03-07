Pagelle gigante Kranjska Gora 2026 | Braathen riapre la contesa Odermatt fatica Vinatzer sempre in crisi

Nella gara di gigante a Kranjska Gora del 2026, Braathen ha ottenuto il massimo punteggio dopo aver vinto alle Olimpiadi, riaprendo così la sfida. Odermatt ha avuto difficoltà, mentre Vinatzer si è trovato spesso in difficoltà durante la competizione. La gara ha visto diverse performance che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Lucas Pinheiro Braathen 10: continua nel suo momento magico dopo aver trionfato alle Olimpiadi. Riapre anche la corsa alla coppa di specialità e sembrava davvero impossibile poter provare a duellare con Odermatt. Ha inoltre il merito di aver completamente rivoluzionato la geografia di uno sport, visto che oggi a Kranjska Gora c'erano tantissimi tifosi brasiliani sugli spalti. Loic Meillard 8,5: un finale di stagione decisamente importante tra Giochi Olimpici e questo weekend in Slovenia. Parte con un secondo posto tra le porte larghe e attenzione domani tra i rapid gates, dove vuole confermarsi ulteriormente dopo l'oro di Bormio. Stefan Brennsteiner 7,5: era uscito dalle Olimpiadi sicuramente molto deluso, anche perchè puntava molto alla gara olimpica.