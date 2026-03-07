Pagelle discesa Val di Fassa 2026 | Laura Pirovano da piazzata alle porte del mito; Aicher non mette pressione a Shiffrin

Sabato 7 marzo si sono svolte le pagelle della discesa in Val di Fassa per la stagione 2026. Laura Pirovano ha ottenuto un 10 e lode, passando da una serie di piazzamenti a una prestazione che la colloca vicino ai grandi nomi dello sci. Nel frattempo, Aicher non ha esercitato pressioni su Shiffrin durante la gara.

Laura Pirovano, 10 e lode: in due giorni è passata da eterna piazzata alle porte del mito. Non era assolutamente semplice gestire il carico di emozioni dopo il successo di ieri. Invece ha nuovamente incantato e, ancora una volta la sorte, che così tante volte era stata beffarda, le ha arriso per appena un centesimo. Impressiona il salto di qualità compiuto nei tratti di puro scorrimento, che in passato rappresentavano un punto debole. Ma gli italiani sanno progredire negli anni in questo fondamentale: ce lo dimostrò in passato Peter Fill, o anche in tempi più recenti Federica Brignone e Giovanni Franzoni. L’azzurra potrebbe diventare ora la quarta italiana a vincere la Coppa del Mondo di discesa dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Brignone. 🔗 Leggi su Oasport.it

