Padula tutto pronto per il convegno Bonifica del Vallo di Diano gli ultimi 100 anni di un processo millenario

A Padula si prepara un convegno dedicato alla bonifica del Vallo di Diano, intitolato “Gli ultimi 100 anni di un processo millenario”. L’evento si terrà il 13 marzo 2026 nella Sala Sanseverino della Certosa e coinvolgerà il Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro. Il consorzio ha invitato tutti i membri a partecipare numerosi, sottolineando l’importanza dell’appuntamento.

Il Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro lancia un appello a tutti i consorziati per una massiccia partecipazione, il prossimo 13 marzo 2026 nella Sala Sanseverino della Certosa di Padula, al convegno “Bonifica del Vallo di Diano, gli ultimi 100 anni di un processo millenario” evento inaugurale per le celebrazioni del centenario della fondazione del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Si tratta di un momento particolarmente forte per tutta la comunità del Vallo di Diano e Tanagro, perché sarà l’occasione non solo per tracciare il bilancio dell’opera di bonifica sul territorio, ma anche per affrontare quelle che saranno le opportunità e le criticità del futuro: per individuarne una prospettiva di resilienza del territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Vallo di Diano, la Comunità Montana celebra il cinquantenario a PadulaUn mezzo secolo di attività al servizio di quindici comuni e oltre sessantamila abitanti.

