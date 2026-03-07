Otto marzo la Società del Gotto ripercorre le tappe della conquista del diritto di voto femminile

L’8 marzo, la Società del Gotto di Perugia organizza un evento dedicato alla storia della conquista del diritto di voto femminile. Durante la giornata, vengono raccontate le tappe principali di questa battaglia, con interventi e esposizioni che ripercorrono il percorso compiuto nel corso degli anni. L’iniziativa si svolge presso la sede dell’associazione e coinvolge pubblico e realtà locali.

Illustri ospiti si riuniscono per discutere il cammino verso la parità di genere, a 80 anni dal traguardo storico del 1946 La Società del Gotto di Perugia si prepara a celebrare l'8 marzo con un evento che ripercorre un viaggio nel passato. Sabato 7 Marzo, alle ore 17.30, presso la sede di via Enrico dal Pozzo, si terrà un incontro dal titolo "Il voto che ha cambiato tutto: il cammino verso la parità, a 80 anni dal diritto di voto alle donne nell'Italia repubblicana". L'appuntamento è organizzato in collaborazione con l'associazione di promozione sociale "Col cuore in mano" e vedrà la partecipazione di illustri ospiti che si confronteranno sulla conquista del diritto al voto femminile, avvenuta il 2 giugno 1946.