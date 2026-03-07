Otto marzo a teatro | dialogo tra generazioni per riflettere sugli stereotipi di genere

In occasione dell’otto marzo, il Comune di Selvazzano Dentro organizza uno spettacolo teatrale intitolato “Una donna ci salverà – Relazioni, dipendenza ed empatia”. L’evento si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 17 e coinvolgerà diverse generazioni in un dialogo attraverso la rappresentazione teatrale. Lo spettacolo mira a far riflettere sugli stereotipi di genere e sui temi delle relazioni interpersonali.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Selvazzano Dentro promuove lo spettacolo teatrale "Una donna ci salverà – Relazioni, dipendenza ed empatia", in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 17.00 presso l'Auditorium San Michele. Lo spettacolo sarà portato in scena dalla compagnia teatrale del laboratorio scolastico "Gli Scalcinati", composta da studentesse e studenti dello Scalcerle. Il testo affronta con leggerezza e ironia il tema degli stereotipi di genere, che colpiscono in particolare le donne e che spesso condizionano la consapevolezza di sé e del proprio valore personale e sociale.

La parità di genere tra stereotipi e pregiudizi'8mani per il sociale': continua il tour di 'Non c'e' lui senza lei', uno spettacolo sulla parità di genere che affronta stereotipi e pregiudizi

Veronica Pivetti a Carpi, un viaggio tra musica e parole contro gli stereotipi di genere

