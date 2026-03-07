Otto camminate nuovo ’circuito podistico’

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo circuito podistico di Carpi, ideato per incentivare l’attività fisica e la socialità tra i cittadini. Il percorso si compone di otto tappe e rappresenta un’ulteriore iniziativa dell’amministrazione comunale per promuovere stili di vita più sani e coinvolgenti. La vicesindaca e assessora allo Sport ha partecipato alla presentazione del progetto.

"Promuovere l'attività fisica e sani stili di vita, nonché la socialità e la solidarietà". Questi i principi alla base del neonato 'Circuito podistico carpigiano', introdotto ieri mattina dalla vicesindaca e assessora allo Sport Mariella Lugli. La manifestazione, alla sua prima edizione, nata grazie alla collaborazione tra realtà sportive e associative locali, comprese tre parrocchie, riunisce in un unico cartellone otto camminate storiche in programma tra marzo e settembre: dalla Camminata Città di Carpi dell'Atletica Cibeno, giunta alla 48ª edizione, che apre il programma il 15 marzo, alla 9ª edizione della White Run organizzata da Ho...