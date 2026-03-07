Ospedali fiorentini | i migliori dove curarsi patologia per patologia

Un'analisi dettagliata dei principali ospedali di Firenze rivela le strutture più indicate per diverse patologie, grazie a dati e oltre 200 indicatori che valutano la qualità delle cure offerte. Le informazioni sono state raccolte e elaborate per aiutare i pazienti a orientarsi nella scelta del nosocomio più adatto alle loro esigenze. La ricerca si concentra sulle performance degli ospedali nel trattamento di specifiche patologie.

Eccellenze e punti deboli: ecco la fotografia della sanità ospedaliera fiorentina. Interventi al cuore, ortopedia, protesi: i giudizi dell'agenzia Agenas Per la provincia di Firenze (che fa parte della Asl Toscana Centro) sono 19 le strutture prese in considerazione, di cui 10 ospedali: aziende ospedaliere universitarie, case di cura e nosocomi a gestione diretta. Per tutte è stato tratteggiato un quadro quanto più ampio possibile delle eccellenze e delle lacune. Un'analisi fatta di percentuali e numeri che raccontano, tra gli altri temi, il tasso di successo di interventi, la durata media dei ricoveri e i volumi spiccioli di operazioni effettuate in un anno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ospedali bresciani: le strutture migliori dove curarsi, patologia per patologiaCome sta la sanità bresciana? Dove curarsi al meglio, patologia per patologia? Immaginate di arrivare al pronto soccorso con un infarto: conta che...

Approfondimenti e contenuti su Ospedali fiorentini.

Temi più discussi: Ospedali, Careggi in cima. Tra i migliori 250 al mondo; Classifica Newsweek 2026: 5 ospedali lombardi tra i primi 8 in Italia; I migliori ospedali al mondo nel 2026, un italiano nella top 50: la classifica; 12 ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori del mondo.

I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classificaLeggi su Sky TG24 l'articolo I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classifica ... tg24.sky.it

Ecco i migliori ospedali al mondo suddivisi per 11 specialità. Gli italiani in buona posizione. La nuova classifica del NewsweekNewsweek ha redatto anche quest'anno la classifica delle migliori strutture sanitarie al mondo suddivise per 11 specialità. La classifica comprende i primi 300 ospedali per la cardiologia e ... quotidianosanita.it