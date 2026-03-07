Ortona lancia Donne protagoniste 2026-2027 | un anno di iniziative dedicate al ruolo femminile

Il Comune di Ortona ha annunciato il progetto “Donne Protagoniste 2026–2027”, un programma di iniziative che si svolgeranno nel corso di un anno, dedicato al ruolo delle donne nella comunità. In occasione della Giornata internazionale della donna, sono state presentate le attività che coinvolgeranno la città attraverso incontri, approfondimenti e momenti di partecipazione pubblica.

Il progetto del Comune accompagnerà la città per dodici mesi con incontri su lavoro, famiglia, salute, cultura e contrasto alla violenza di genere Il progetto si svilupperà nel corso dell'anno con incontri tematici mensili dedicati a diversi ambiti della vita sociale e professionale: dal lavoro e dall'imprenditoria femminile alla maternità e alla famiglia, dallo sport alla cultura, dalla formazione alla salute e alla prevenzione. Non mancheranno momenti di confronto su temi come il contrasto alla violenza di genere, il volontariato, la leadership femminile e il ruolo delle giovani generazioni. Il percorso si concluderà nel marzo 2027 con un evento finale durante il quale verrà assegnato il Premio "Donna dell'Anno".