Orrore in spiaggia | l' inquietante ritrovamento di un' anatra decapitata

Nella zona del porto Porfina a Riva del Garda, una spiaggia è stata teatro di un ritrovamento inquietante. Un’anatra domestica decapitata è stata trovata nei giorni scorsi, con l’immagine che mostra chiaramente l’animale senza testa. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra i residenti e i visitatori della zona. La scena è stata resa meno cruda attraverso un’immagine oscurata.

Il corpo da una parta, la testa mozzata dall'altra. La foto è stata postata sul gruppo Facebook "Sei di Riva se." da un cittadino che, nel post, così commenta: "Non posso credere che esistano persone che fanno queste cose, sono malate dentro". Insomma, chi o cosa abbia causato la morte dell'anatra è ancora tutto da verificare. Da segnalare, infine, chi ha proposto saggiamente – tra i tanti commenti – di avvertire la guardia forestale.