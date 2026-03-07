Orrico M5s | Ogni donna che si ribella sfida un sistema millenario di oppressione

Nelle ultime settimane, la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico ha condiviso pubblicamente insulti sessisti ricevuti sui social media. Ha sottolineato come il linguaggio violento e offensivo rappresenti un ostacolo alla partecipazione delle donne nella vita politica. La sua testimonianza evidenzia la presenza di atteggiamenti discriminatori che si manifestano attraverso commenti e messaggi online.

🔗 Leggi su Fanpage.it