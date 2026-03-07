Orizzonti liquidi Un viaggio fotografico tra cielo e terra alle foci dell’Alto Adriatico la mostra al Club Sommozzatori Padova

Venerdì 6 marzo alle 18 si apre al Club Sommozzatori di Padova la mostra fotografica “Orizzonti liquidi. Un viaggio tra cielo e terra alle foci dell’Alto Adriatico”. L’esposizione si svolge nella sala multimediale della sede in via Cornaro 1 e presenta immagini che catturano paesaggi e scene di questa zona. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Si inaugura venerdì 6 marzo alle ore 18 nella sala espositiva e multimediale del Club Sommozzatori Padova in Via Cornaro 1 la mostra "Orizzonti liquidi. Un viaggio fotografico tra cielo e terra alle foci dell'Alto Adriatico" con fotografie dal cielo, da terra e dall'acqua di Monica Garau e Stefano Cusumano. Una esposizione nell'ambito del contenitore culturale Sotto Sopra con il patrocinio del Comune di Padova. Un progetto di fotografia documentaria sviluppato con rigore sia dal lato fotografico che da quello scientifico che si è avvalso anche di riprese dall' alto con il drone.

Colleferro, mostra fotografica "Orizzonti sospesi tra Cielo e Mare”Questa mostra nasce prima di tutto da un’amicizia e da una passione condivisa per la fotografia.

Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi la mostra fotografica “Orizzonti, sospesi tra cielo e mare” di Ettore Caratelli e Giancarlo NecciaCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Taglio del nastro Sabato 14 Febbraio nella prestigiosa sede dell’Aula Consiliare del Comune di...

