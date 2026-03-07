Ordina droga sul web arrestato mentre ritira il pacchetto al locker

Un uomo è stato arrestato a La Spezia dopo aver ordinato droga tramite internet. L’arresto è avvenuto mentre il soggetto ritirava il pacco presso un locker, dove erano state depositate le sue consegne. Nel pacco, oltre a un acquisto musicale, sono state trovate sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla polizia, che ha sequestrato la merce e fermato l’indagato.

La Spezia, 7 marzo 2026 – In quel pacco arrivato a un locker, l'armadietto dove vengono depositati gli acquisti online in attesa di essere ritirati, non c'era semplicemente una cassa stereo comprata per amore della musica. Dentro la cassa, infatti, c'era nascosto un chilo di hashish. A scoprirlo è stata la Guardia di finanza della Spezia, che ha arrestato in flagranza un giovane italiano, residente ad Arcola, che aveva appena ritirato il pacco con dentro la droga suddivisa in piccoli panetti. L'attività investigativa nasce dal costante monitoraggio delle spedizioni e dei canali social, sempre più spesso utilizzati come "vetrine virtuali" per l'acquisto di droga in anonimato.