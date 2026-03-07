Operaio morto a 36 anni nell' ex Ilva il grido della moglie ai funerali | Farò giustizia per te

Oggi si sono svolti i funerali di Loris Costantino, l’operaio di 36 anni deceduto lunedì scorso nell’ex Ilva. La cerimonia ha visto la presenza della famiglia e di amici, mentre la moglie ha espresso la volontà di fare giustizia. La sua morte ha suscitato dolore e commozione tra i presenti.

Dolore, rabbia, commozione. Si sono tenuti oggi i funerali di Loris Costantino, il 36enne operaio dell'indotto Ilva morto tragicamente lunedì scorso. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Sant'Egidio a Taranto: la moglie Giusy, i piccoli Riccardo e Salvatore, tanti colleghi, amici. «Ce la metterò tutta, farò giustizia per te. Sei stato un marito e un padre fantastico», è stato il grido straziante della moglie al termine della funzione. Loris Costantino era precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava su un nastro trasportatore nella linea E dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in ospedale.