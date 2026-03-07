Un’ondata di circa nove milioni di profughi iraniani si prepara a lasciare il paese, con molti pronti a cercare rifugio in Turchia. La regione si sta già organizzando per gestire l’arrivo di questa grande mobilitazione di persone in fuga. La Turchia, vicina all’Iran, si trova al centro di questa emergenza, consapevole che l’accoglienza comporta costi e responsabilità.

Roma, 7 marzo 2026 – I turchi lo sanno: alla fine si passa sempre da casa loro e l’ospitalità non è gratis. La Grecia, senza troppo clamore, sta preparando un piano di emergenza: rafforzamento della sorveglianza via terra sul fiume Evros, strette sui visti e richieste d’asilo. E L’Europa cosa fa di fronte al rischio di un flusso di rifugiati dall’Iran di proporzioni mai viste? Prende tempo. Prima reazione a caldo dell’Euaa (l’Agenzia per l’asilo) il 3 marzo: “Non abbiamo ragione per credere che la guerra faccia presagire cambiamenti nei flussi migratori”. Sicurezza fondata su dati certi, anche se superati dai fatti: gli iraniani sono al 31esimo posto fra i richiedenti asilo in Europa, infatti nel 2025 le domande sono state appena 8mila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Temi più discussi: Ondata di profughi iraniani. In 9 milioni pronti alla fuga. La Turchia fiuta l’affare; Alleata Usa ma contro l'attacco: la posizione della Turchia nella guerra in Iran; L’Iran afferma che gli Stati Uniti si pentiranno amaramente dell’affondamento del sottomarino e chiede il sangue di Trump.

