Ondata di controlli con i cani antidroga tra Bolzaneto Rivarolo e la Fiumara

La polizia ha effettuato una serie di controlli nelle aree di Bolzaneto, Rivarolo e alla Fiumara, concentrandosi sul contrasto a furti, rapine e spaccio. Durante le operazioni, sono stati impiegati anche cani antidroga. Le attività hanno coinvolto il centro commerciale Fiumara e alcuni negozi delle zone interessate. I controlli sono durati diverse ore e hanno interessato vari esercizi commerciali.

80 persone identificate. Ulteriori servizi di controllo sono previsti nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie Nell’ambito del servizio di controllo contro furti, rapine e spaccio, la polizia ha presidiato la zona del centro commerciale Fiumara e alcuni esercizi commerciali di Bolzaneto e Rivarolo. Con l’obiettivo di aumentare la presenza costante sul territorio per fini di pubblica sicurezza, sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie. Con l’aiuto di un’unità cinofila, il cane Leone, sono stati rinvenuti e sequestrati 13 grammi di hashish nascosti all’interno di un’aiuola dei giardini. Un giovane, che ha opposto una forte resistenza ai controlli, ha cagionato lesioni guaribili in 7 giorni a un agente ed è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Controlli con i cani antidroga fuori dall'istituto Fermi di Arona Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico, denunce e sequestriNelle scorse ore nuova vasta operazione di controllo e prevenzione della Polizia nel centro storico. Altri aggiornamenti su Ondata di controlli con i cani.... Temi più discussi: Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico, denunce e sequestri; Ondata di furti in via Cremona, il questore: Zona sotto controllo, fondamentali denunce dei cittadini; Il dumping e la proposta che sfida il buon senso; Blitz della guardia di finanza nel Comasco: droga nei luoghi dei giovani e lavoratori in nero nei negozi. Ondata di controlli con i cani antidroga tra Bolzaneto, Rivarolo e la Fiumara80 persone identificate. Ulteriori servizi di controllo sono previsti nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie ... genovatoday.it Ventimiglia, via ai controlli di vicinato con i comitati di quartiereVentimiglia – Parte ufficialmente il controllo di vicinato. Il protocollo, sulla scia del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto nei mesi scorsi a Dolceacqua su input del prefetto Anto ... ilsecoloxix.it A stento una Fiat 600 riesce ad imboccare una rampa, probabilmente vuole a tutti i costi evitare l'ondata di piena - facebook.com facebook Nuova ondata di raid su Teheran e Beirut Per motivi di sicurezza chiusi nel fine settimana i luoghi santi di Gerusalemme L’Osservatore Romano x.com