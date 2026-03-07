La polizia ha effettuato controlli con cani antidroga tra Bolzaneto, Rivarolo e la Fiumara. Durante le operazioni, sono stati presidiati il centro commerciale Fiumara e alcuni negozi nelle zone di Bolzaneto e Rivarolo, con l’obiettivo di contrastare furti, rapine e traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto in diverse aree della città, coinvolgendo le forze dell’ordine in azioni mirate.

80 persone identificate. Ulteriori servizi di controllo sono previsti nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie Nell’ambito del servizio di controllo contro furti, rapine e spaccio, la polizia ha presidiato la zona del centro commerciale Fiumara e alcuni esercizi commerciali di Bolzaneto e Rivarolo. Con l’obiettivo di aumentare la presenza costante sul territorio per fini di pubblica sicurezza, sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie. Con l’aiuto di un’unità cinofila, il cane Leone, sono stati rinvenuti e sequestrati 13 grammi di hashish nascosti all’interno di un’aiuola dei giardini. Un giovane, che ha opposto una forte resistenza ai controlli, ha cagionato lesioni guaribili in 7 giorni a un agente ed è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Controlli con i cani antidroga fuori dall'istituto Fermi di Arona

Aggiornamenti e notizie su Ondata di controlli con i cani....

Temi più discussi: Ondata di controlli con i cani antidroga tra Bolzaneto, Rivarolo e la Fiumara; Ondata di furti in via Cremona, il questore: Zona sotto controllo, fondamentali denunce dei cittadini; Il dumping e la proposta che sfida il buon senso; Blitz della guardia di finanza nel Comasco: droga nei luoghi dei giovani e lavoratori in nero nei negozi.

Ondata di controlli con i cani antidroga tra Bolzaneto, Rivarolo e la Fiumara80 persone identificate. Ulteriori servizi di controllo sono previsti nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie ... genovatoday.it

L’allarme di Santarcangelo: Ondata di furti e non siamo attrezzati per fronteggiarli«Più controlli sul territorio e possibile incremento delle forze dell’ordine». Sono queste le novità previste dal Cosp (Comitato provinciale per ... corriereromagna.it

Si è spenta a 72 anni Zia Teresa, colonna portante e volto amato della celebre pagina "Le Zie di Napoli". La notizia, diffusa dai familiari attraverso i canali social ufficiali, ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata di commozione che testim - facebook.com facebook

Nuova ondata di raid su Teheran e Beirut Per motivi di sicurezza chiusi nel fine settimana i luoghi santi di Gerusalemme L’Osservatore Romano x.com