Omicidio Ruoso fissata la data dell' autopsia

Martedì 10 marzo si terrà l’autopsia sul corpo di Mario Ruoso, il patron di Garage Venezia ucciso nella sua abitazione a Porcia. La data è stata ufficialmente fissata e sarà eseguita presso l’istituto di medicina legale. La polizia sta indagando sul caso, mentre ancora non sono state rese note eventuali novità o sospetti.

Si svolgerà martedì 10 marzo l'autopsia sul corpo di i Mario Ruoso, patron di Garage Venezia ucciso nella sua abitazione a Porcia. L'esame autoptico sarà compiuto dal medico legale Antonello Cirnelli, già presente nella scena del delitto nella giornata di mercoledì 4 marzo. In quell'occasione, durante i primi accertamenti avvenuti poco dopo il ritrovamento del corpo dell'87enne, aveva già escluso l'ipotesi di una morte naturale o di una caduta accidentale, indicando agli inquirenti che poteva trattarsi di un fatto violento. Nel corso dell'autopsia (un accertamento tecnico irripetibile) potrà presentarsi anche la difesa di Loriano Bedin, l'uomo di 67 anni arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa.