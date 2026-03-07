Omicidio a Marano | ucciso Castrese Palumbo in agguato di camorra

A Marano di Napoli, nel corso della giornata, un uomo di 79 anni è stato vittima di un agguato mentre era a bordo della sua auto. L’uomo, identificato come Castrese Palumbo, è stato colpito da diversi colpi di pistola. Si conosce che fosse considerato vicino al clan Nuvoletta. La scena dell’omicidio si è svolta nel pieno centro cittadino.

Agguato in pieno giorno a Marano di Napoli: il 79enne Castrese Palumbo, ritenuto vicino al clan Nuvoletta, viene ucciso a colpi di pistola mentre è in auto. Agguato a Marano: ucciso Castrese PalumboMARANO DI NAPOLI (NAPOLI), 7 MARZO 2026 – Agguato mortale questa mattina a Marano di Napoli. Marano di Napoli, 79enne ucciso a colpi di pistola in auto: la vittima è Castrese PalumboUn uomo di 79 anni anni, già noto alle forze dell'ordine, Castrese Palumbo , è stato ucciso intono alle 11. Marano, agguato in pieno giorno: ucciso Castrese Palumbo alias Svitapierno, ex clan Nuvoletta Agguato mortale a Marano, ucciso il cognato del boss NuvolettaUn agguato eccellente quello compiuto questa mattina a Marano con l'omicidio di Castrese Palumbo, cognato di Angelo Nuvoletta storico boss dell'omonimo clan di Marano. Ben dodici i colpi repertati dai ... Agguato a Marano di Napoli, ucciso l'80enne Castrese PalumboMarano di Napoli – Una raffica di colpi esplosa a distanza ravvicinata ha posto fine alla vita di Castrese Palumbo, ottant'anni, pregiudicato e ritenuto ...