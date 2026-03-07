Oleggio Basket | sabato 7 marzo la sfida contro il fanalino Sansebasket

Sabato 7 marzo alle ore 20 l'Oleggio Magic Basket affronta in casa Sansebasket Cremona nell'ottava giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. La partita si svolge al PalaOleggio e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. Si tratta di un incontro che può influire sugli obiettivi stagionali delle due formazioni.

Sfida delicata e importante. Per l'ottava giornata di ritorno di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket attende Sansebasket Cremona oggi, sabato 7 marzo, alle 20.30 a Boffalora. In occasione del match e della prossimità dell'8 Marzo, tutte le donne presenti al palazzetto avranno l'ingresso omaggio.

Basket, Oleggio in campo contro la corazzata PaviaOleggi Magic Basket in campo per il recupero della sesta giornata di ritorno di B Interregionale: domani, mercoledì 25 febbraio, alle 20.

Leggi anche: Basket B, Oleggio perde contro la corazzata milanese Social Osa

Altro derby al Bg training center! Domenica 8 MARZO BASKET GALLIATE vs OLEGGIO BASKET JR BG Training Center – Via Custoza 9, Galliate Game Program: Ore 17:00 Josange Time in Campo ORE 18:00 Consegna AvisMvp del match vs Nov - facebook.com facebook