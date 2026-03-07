oggi il rientro dal golfo di sei sammarinesi

Oggi sei cittadini sammarinesi sono rientrati dal Medio Oriente, completando un percorso che ha coinvolto trasferimenti via terra e voli internazionali. L’operazione è stata gestita attraverso un continuo coordinamento tra le autorità diplomatiche e le agenzie coinvolte, assicurando il ritorno in Italia in modo sicuro e organizzato. La manovra ha richiesto una pianificazione dettagliata per garantire la riuscita del rientro.

Il ritorno a casa dei sammarinesi dal Medio Oriente si è trasformato in un’operazione di precisione, scandita da trasferimenti via terra, voli internazionali e un costante coordinamento diplomatico. Palazzo Begni ha fatto sapere che tutti i cittadini che avevano richiesto assistenza per lasciare le zone di conflitto sono ora fuori dalle aree a rischio e in attesa di rientrare in Repubblica. Tra loro, 30 persone avevano segnalato la loro presenza nei Paesi del Golfo: 25 negli Emirati Arabi Uniti e 6 con l’urgenza di rientrare quanto prima. Questi ultimi sono stati trasferiti via terra da Dubai all’Oman e hanno raggiunto Mascate, pronti a partire in aereo verso San Marino, con scalo a Istanbul. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sammarinesi nel Golfo: domani il trasferimento via terra in Oman

Trenta sammarinesi fermi ancora nel Golfo: "Stanno tutti bene"

