Oggi 7 marzo Sante Perpetua e Felicita | il coraggio di due madri e martiri

Il 7 marzo si ricorda la figura di Perpetua e Felicita, due giovani madri che furono uccise durante le persecuzioni ai cristiani nei primi secoli. Entrambe furono considerate martiri per aver mantenuto la loro fede sotto minaccia di morte. La loro vicenda è rimasta impressa nella storia come esempio di resistenza e testimonianza religiosa.

Le sante Perpetua e Felicita sono due giovani martiri uccise nelle persecuzioni ai cristiani dei primi secoli. Esempio di fede e di coraggio nell’ amore di Gesù. Si ricordano oggi, 7 marzo, le Sante Perpetua e Felicita. Furono due giovani donne, diverse tra loro per condizione sociale, ma accomunate oltre che dall’amicizia, dalla fede in Cristo che resiste anche nelle più atroci persecuzioni. Vissero proprio in un periodo in cui i cristiani erano fortemente perseguitati e versavano il loro sangue pur di non rinnegare il Signore. L’epoca è il III secolo, quando queste due giovani sante si trovarono a subire la persecuzione dell’imperatore Settimio Severo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Sante Perpetua e Felicita (7 marzo): martiri di Cartagine e vigilia della III Domenica di QuaresimaOggi, sabato 7 marzo 2026, nella Messa vespertina della III Domenica di Quaresima, la Chiesa in Italia ricorda le Sante Perpetua e Felicita, martiri.

SANTE PERPETUA E FELICITA martiri Cartagine, anno 203, due giovani donne, unite nella fede vengono messe in carcere: Perpetua, matrona di 22 anni, madre di un bimbo lattante e la sua serva Felicita, incinta. Perpetua scriverà, di nascosto, un diario dei - facebook.com facebook