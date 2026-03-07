Occupazione femminile 2024 da record per la Sicilia | Messina registra un 38%

Nel 2024 la Sicilia ha raggiunto un record di occupazione femminile, con Messina che registra una percentuale del 38%. Nei primi nove mesi del 2025, il settore del lavoro indipendente femminile è cresciuto del 3 per cento, portando il totale delle lavoratrici autonome a 95 mila. I dati evidenziano un aumento costante della partecipazione delle donne nel mondo del lavoro.

Il panorama economico siciliano nel 2025 ha mostrato segnali di forte dinamismo nel settore del lavoro indipendente femminile, che nei primi nove mesi dell'anno è cresciuto del 3 per cento, portando a 95 mila il numero di lavoratrici autonome. Questo slancio si riflette in un tessuto produttivo che conta 113.245 imprese a conduzione femminile, pari al 24,4 per cento del totale, di cui 11.139 sono realtà artigiane attive principalmente nei servizi alla persona, nell'alimentare e nella ristorazione. Numeri rilanciati dal movimento donne impresa di Confartigianato Sicilia. Un dato significativo riguarda il ricambio generazionale e l'inclusione, con l'11,7 per cento di queste imprese artigiane guidato da giovani under 35 e il 7,1 per cento da donne straniere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Occupazione femminile in Sicilia: record storico nel 2024 per Confartigianato, ma resta il divario di genereIl panorama economico siciliano nel 2025 mostra segnali di forte dinamismo nel settore del lavoro indipendente femminile, che nei primi nove mesi...

La Cisl Sicilia presenta quattro proposte per l’occupazione femminile nel settore tecnico scientificoIn Italia le donne laureate in discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) sono superiori alla media europea.

Aggiornamenti e notizie su Occupazione femminile.

Temi più discussi: Le mense scolastiche a supporto dell’occupazione femminile; Cresce l'occupazione femminile in Italia (+6,2%): il report Confartigianato; L'occupazione femminile spinge il mercato del lavoro trevigiano; Donne, Talenti In comune.

Sicilia: record di occupazione femminile, ma resta il gap di genereIl 2025 si conferma un anno di svolta per l'economia siciliana, segnato da una spinta senza precedenti delle donne nel mondo del lavoro. Nonostante le sfide strutturali e i divari storici che ancora c ... catania.liveuniversity.it

Lavoro femminile in crescita in Sicilia: aumentano autonome e imprese artigianeSecondo i dati diffusi da Confartigianato Sicilia, il panorama economico regionale nel 2025 mostra segnali positivi per il lavoro femminile, soprattutto nel settore autonomo. Nei primi nove mesi dell’ ... siracusaoggi.it

La segretaria regionale Celeste Logiacco denuncia i dati sull’occupazione femminile: “Percentuali tra le più basse in Europa e troppe lavoratrici precarie” - facebook.com facebook

Occupazione femminile in calo per chi ha figli, determinante il fattore istruzione #ANSA x.com