La polizia ha arrestato quattro persone coinvolte in un traffico internazionale di merce di lusso, tra cui occhiali e profumi per un valore di circa 200mila euro. La banda, descritta come specializzata, avrebbe effettuato colpi rapidi e riusciva a scomparire oltreconfine in poche ore. L'indagine ha portato alla conclusione delle operazioni e all'arresto degli sospettati.

Sarebbe una banda specializzata, capace di colpire e sparire oltreconfine nel giro di poche ore, quella smantellata dalla polizia. Quattro cittadini romeni, di età compresa tra i 28 e i 44 anni, sono finiti in manette a Bologna dopo l’ennesima “spaccata”. Come scrive Padova Oggi, la notte del 3 marzo, utilizzando un pesante tombino in ghisa, i ladri hanno mandato in frantumi la vetrata di un grande negozio di ottica, nel centro di Padova, e, in pochi minuti, hanno razziato circa 600 paia di occhiali di marca (da vista e da sole) per un valore stimato di 150.000 euro. Nonostante la rapidità dell'azione, la polizia era già sulle loro tracce. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Cocaina nei calzini e “giro delle consegne” in sei paesi: due arresti dopo un pedinamento nel Triangolo LarianoDue uomini fermati dopo un lungo pedinamento tra le strade del Triangolo Lariano, con un dettaglio che dice molto del livello di organizzazione e...

Rubarono tessuti pregiati del valore di 200mila euro. Banda sgominata: 9 arrestiLe indagini dei carabinieri sono partite dal maxi furto messo a segno il 5 maggio in una ditta di Casei Gerola (nel Pavese), dove è stato rubato un...

Aggiornamenti e notizie su Occhiali e profumi per 200mila euro....

Discussioni sull' argomento Occhiali e profumi per 200mila euro: quattro arresti dopo il pedinamento; Navigare: al via una nuova fase per lo storico brand italiano; Prada chiude un altro anno in crescita. E dal 2027 arriverà anche la spinta di Versace; Spaccate, furto da 160mila euro di occhiali in centro a Padova: la banda fermata a Bologna dopo 4 ore.

Sgominata la banda dei profumi, a Bologna la fine della corsaI quattro protagonisti del colpo alla Profumeria Rossana erano entrati in azione anche a Padova ... msn.com

Video e foto sensibili, con nudità e dati bancari tra le altre cose, registrati dagli occhiali smart con IA di Meta, sarebbero stati esaminati da lavoratori umani. - facebook.com facebook