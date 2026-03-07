Occhiali da sole molto più di un accessorio | una necessità per la salute visiva

Durante i mesi estivi, l’interesse per l’acquisto di occhiali da sole si intensifica, poiché molte persone cercano protezione dagli effetti dei raggi UV e dal riverbero del sole. I negozi di ottica registrano un aumento delle vendite, con modelli di diverse marche e stili disponibili sul mercato. Le aziende produttrici lanciano campagne pubblicitarie mirate a sensibilizzare l'importanza di indossare occhiali da sole per la tutela della salute visiva.

Durante i mesi estivi, l’interesse per l’acquisto di occhiali da sole aumenta notevolmente: sono molte le persone che cercano di utilizzarli come un accessorio moderno d’abbigliamento per dare un tocco in più al proprio outfit, ma bisogna sempre tenere presente che, al di là della moda, gli occhiali dovrebbero essere considerati una necessità per la salute visiva. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, i numeri sono un po’ preoccupanti: infatti, un italiano su quattro utilizza occhiali da sole acquistati in luoghi non specializzati, spesso di scarsa qualità e non omologati. Questi occhiali potrebbero creare un falso senso di sicurezza, perché, se le lenti scuriscono la vista, le pupille si dilatano, permettendo ai dannosi raggi UV di penetrare più facilmente negli occhi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

