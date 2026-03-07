Una nuova serie di documenti sarà disponibile a breve per gli abbonati di “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, dedicata alla gestione degli obblighi vaccinali degli studenti. La pubblicazione fornirà strumenti pratici e informazioni utili per le scuole che devono rispettare le norme in materia di immunizzazioni. L’obiettivo è aiutare le istituzioni scolastiche ad affrontare le procedure richieste.

In arrivo per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, una serie di documenti utili per la gestione degli obblighi vaccinali degli studenti. I documenti Riservati agli abbonati – Non sei abbonato? Fallo adesso, scopri tutti i vantaggi Clicca qui per accedere a tutti i contenuti sui vaccini, saranno pubblicati gradualmente, secondo il. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Olimpiadi Londra 2012, il VIDEO cerimonia d'apertura che anticipa 'pandemia' Covid e obblighi vaccinali: letti d'ospedale, dottori e infermieriUn video virale riaccende le polemiche sulla cerimonia di Londra 2012: omaggio al sistema sanitario o inquietante anticipo simbolico della pandemia...

Leggi anche: Atalanta-Bayern: ecco tutto ciò che serve sapere per gli ottavi di Champions League.

Tutto quello che riguarda Obblighi vaccinali.

Temi più discussi: Obblighi vaccinali studenti, tutto ciò che serve ad una scuola; Iscrizioni 2026/27 e vaccini: al via al primo adempimento delle scuole il 10 marzo, poi verifiche fino a luglio. Il rispetto delle scadenze è fondamentale. Ecco tutte le INFO; Iscrizioni scuola 2026/27 e obbligo vaccini: entro il 10 marzo invio degli elenchi alle Asl.

Tutto quello che devi sapere sui vaccini, dalla vaccinovigilanza ai nuovi obblighi del decretoUno speciale messo a punto da EpiCentro dell'Iss. Si inizia con un video pensato per operatori sanitari e cittadini che vogliono capire meglio come funziona la vaccinovigilanza in Italia e poi un ... quotidianosanita.it

Vaccini. Gli obblighi italiani, una scelta di geopoliticaCome avevo previsto (ma non era difficile) la legge sui vaccini per gli italiani sta andando a finire a coda di pesce. Le magagne applicative e organizzative sono parecchie. Ma per il governo, ... quotidianosanita.it