Nuovo sopralluogo al parco di via Tullio Cima | Basta con il degrado vogliamo tempi certi e risultati

È stato effettuato un nuovo sopralluogo nel parco di via Tullio Cima, un'area dedicata all’intitolazione a Jan Palach. Durante l'ispezione, sono stati evidenziati problemi di degrado e stato di abbandono. I rappresentanti delle autorità hanno ribadito la richiesta di interventi rapidi e certi per ripristinare le condizioni dell’area. La situazione attuale del parco è al centro dell’attenzione pubblica.

"Effettuato l'ennesimo sopralluogo presso il parco cittadino destinato all'intitolazione a Jan Palach". Nell'area verde di via Tullio Cima, alla presenza della capogruppo FdI Laura Allegrini e gli assessori Katia Scardozzi e Giancarlo Martinengo, i ragazzi di Gioventù nazionale hanno nuovamente.