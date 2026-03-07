Nuovo parco fotovoltaico In un campo lungo i binari La proprietà è Ferrovie

Un nuovo parco fotovoltaico da 11,5 megawatt sta sorgendo in un’area lungo i binari ferroviari, di proprietà delle Ferrovie. La struttura si estende in un campo situato a nord-est della città e coinvolge diverse componenti tecnico-energetiche che verranno installate nei prossimi mesi. L’intervento interessa un’area agricola e si inserisce in un progetto di produzione di energia rinnovabile.

Un parco fotovoltaico da 11,5 megawatt sta prendendo forma nei campi a nord est della città. Non sarà sfuggito all’occhio dei tanti automobilisti e camionisti che ogni giorno attraversano via della Chimica che nell’area sottostante, lato città, degli operai stanno da qualche giorno piantando una serie di pali metallici equidistanti. Ebbene, proprio quei pali fungeranno da sostegno per altrettanti pannelli fotovoltaici. Si tratta dei campi – fino ad oggi verdi, ad uso agricolo – che si trovano ai lati di via della Chimica, tra la rotonda Montecarlo e la rotonda Belgio, delimitati da un lato da via Romea Nord e dall’altro dall’area industriale di via delle Industrie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo parco fotovoltaico. In un campo lungo i binari. La proprietà è Ferrovie Sabotaggi alle ferrovie. Mette pietre sui binari. Arrestato un 20enneCASTEL SAN PIETRO (Bologna) Attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Emergenze lungo le tratte ferroviarie, patto tra l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e FerrovieUn “patto” per affrontare insieme eventuali criticità ed emergenze che potrebbero verificarsi lungo circa i 300 chilometri di rete ferroviaria... Tutto quello che riguarda Nuovo parco. Temi più discussi: Nuovo parco fotovoltaico. In un campo lungo i binari. La proprietà è Ferrovie; Treviso, partono i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico sulla discarica di Via Orsenigo; Ex discarica di Orsenigo, nasce il parco fotovoltaico; Solutions30 e ViscaSolar Srl realizzano insieme un impianto fotovoltaico a Sale. Fotovoltaico in agricoltura: Agrisolare, occasione da non perdereIl Bando Agrisolare si apre a marzo: occasione per incentivare il fotovoltaico in agricoltura e ridurre i costi energetici. infobuildenergia.it Revamping fotovoltaico, il caso Marotta EnergRedRevamping dell’impianto fotovoltaico Marotta con EnergRed ad Anzola. Rilancio di producibilità e sostenibilità, senza alcun nuovo consumo di suolo. energmagazine.it La frazione di Serra di Roccadaspide ha un nuovo parco giochi Leggi https://vocedistrada.it/localita/roccadaspide-2/roccadaspide-a-serra-nuovo-parco-giochi/ #rocadaspide #serra #parcogiochi - facebook.com facebook