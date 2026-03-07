Nuovo binario da attivare circolazione dei treni interrotta | cosa cambia da oggi

Da oggi, sabato 7 marzo, la circolazione ferroviaria sulla linea S4 e sulla tratta Milano-Asso subisce variazioni a causa dell’attivazione di un nuovo binario. Le corse dei treni sono limitate e vengono utilizzati autobus sostitutivi per coprire alcune tratte. Ferrovie Nord ha annunciato la riorganizzazione delle linee per permettere l’attivazione del nuovo binario in direzione.

Le modifiche alla circolazione saranno in vigore sabato 7 e domenica 8 marzo. Sono necessarie per i lavori di attivazione del nuovo binario nell’ambito dei lavori di potenziamento del Nodo di Seveso. Le informazioni Circolazione ferroviaria interrotta, corse dei treni limitate e autobus sostitutivi. Iniziano da oggi, sabato 7 marzo, le modifiche previste da Ferrovie Nord che hanno reso necessaria la riorganizzazione delle linee S4 e Milano-Asso per consentire l’attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato nell’ambito dei lavori di potenziamento del Nodo di Seveso (Monza e Brianza). I cambiamenti saranno in vigore fino a domenica 8 marzo, per due giorni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

