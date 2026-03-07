È stata annunciata una nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli, con l’attivazione temporanea di semafori per permettere i lavori di Hera. L’intervento prevede la posa di una nuova condotta dell’acqua sopra cui sarà costruita un’infrastruttura strategica in uno dei punti più trafficati della città. I lavori sono in corso per migliorare la viabilità in quella zona.

Nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli: semafori attivi in via temporanea per consentire la posa della nuova condotta dell’acqua da parte di Hera, sopra la quale verrà realizzata la nuova infrastruttura in uno degli snodi cardine della viabilità cittadina. Secondo la valutazione tecnica, spiega una nota del Comune, entro la fine del mese questa fase sarà conclusa e saranno tolti gli impianti semaforici. Durante la restante realizzazione della rotatoria, cantiere e traffico conviveranno, senza semafori. "Si tratta – così il sindaco Alan Fabbri – di lavori necessari e la volontà è quella di contenere al massimo i tempi del disagio". Per questo, la soluzione semaforica è stata adottata in questa fase e rimarrà in funzione per un breve lasso di tempo, volto ad accelerare i tempi della messa in posa della condotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria, si cambia. Bacchelli-Canapa, il piano: "Un intervento strategico"

Rotonda Bacchelli-Canapa, cominciano i lavori: cambia la viabilità (con semafori temporanei)Sicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune si appresta a realizzare la nuova rotatoria all'intersezione tra le...

Rotonda Bacchelli-Canapa, si accendono i semafori: "Disagi temporanei, tutto pronto per Vasco"Nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli: semafori attivi in via temporanea per consentire la posa della nuova condotta dell’acqua da parte di...

Approfondimenti e contenuti su Nuova rotatoria si cambia Bacchelli....

Temi più discussi: Nuova rotatoria, si cambia. Bacchelli-Canapa, il piano: Un intervento strategico; Rotonda Bacchelli-Canapa, si accendono i semafori: Disagi temporanei, tutto pronto per Vasco; Vie Bacchelli-Canapa, semafori riaccesi e subito lunghe code a Ferrara; Dalla realizzazione dell'impianto a biogas all'uso della piattaforma aerea, cambia la viabilità.

Al via la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Bacchelli, Canapa e Porta Catena per migliorare sicurezza e viabilitàL'opera, al via in questi giorni, è finanziata interamente con risorse del Comune di Ferrara per una spesa complessiva di 350mila euro, e mira in particolare a rendere più scorrevoli i flussi di ... cronacacomune.it

Rotatoria, al via i lavori tra Canapa e Bacchelli : Tutto pronto per VascoPrende avvio il cantiere per la nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli. L’opera, del valore di 350.000 euro, sarà finanziata dal Comune. La rotatoria definitiva andrà a sostituire l’attuale ... ilrestodelcarlino.it

Nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli: semafori attivi in via temporanea per consentire la posa della nuova condotta dell’acqua da parte di Hera, sopra la quale verrà realizzata la nuova infrastruttura in uno degli snodi cardine della viabilità cittadina - facebook.com facebook

Nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli: semafori temporanei per i lavori alla condotta Hera x.com