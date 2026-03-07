Lunedì 9 marzo esce una nuova puntata di Crimini a Rimini, il podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi. Questa volta si parla di

E' per lunedì 9 marzo l'uscita di un nuovo episodio di Crimini a Rimini, podcast condotto e ideato da Davide Cardone e Davide Grassi. "La legge del Kanun e la storia di Biba", è una tragica vicenda che si svolge alla fine degli anni '90 tra Rimini e Padova. Passata alle cronache come l'omicidio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Omicidio Paganelli, l’incriminazione di Louis Dassilva in una puntata del podcast "Crimini a Rimini"Esce una nuova puntata di Crimini a Rimini, il podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi.

Altri aggiornamenti su Nuova puntata.

Discussioni sull' argomento Nuova puntata di Crimini a Rimini La legge del Kanun e la storia di Biba; Nuova puntata di Crimini a Rimini 'La legge del Kanun e la storia di Biba'; Vendetta e sfruttamento negli anni ’90; Roberto Saviano presenta: 'La giusta distanza', da Mercoledì 11 Marzo alle 21.15.

Crimini a Rimini, La legge del Kanun e la storia di Biba: nuova puntata del podcastLunedì 9 marzo uscirà un nuovo episodio di Crimini a Rimini, podcast condotto e ideato da Davide Cardone e Davide Grassi. La legge del Kanun e la storia di ... chiamamicitta.it

Nella prima puntata della nuova stagione, Crozza veste i panni di Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai - facebook.com facebook

Domani alle 9 disponibile una nuova puntata de La settimana phastidiosa. I sostenitori su Spreaker possono ascoltarla dalle 7 e senza pubblicità iscrivendosi qui: x.com