Dopo l’inaugurazione della nuova piazza Trento e Trieste, i residenti, i commercianti e il comitato di quartiere esprimono insoddisfazione, definendo l’area ancora degradata e poco sicura. Il lenzuolo bianco appeso durante l’evento recitava che se l’ambiente non fosse sicuro, non avrebbe avuto senso. La piazza, rinnovata con un investimento di 550mila euro di fondi regionali, è stata aperta giovedì.

"Se non è sicura, non serve", recitava il lenzuolo bianco appeso sul muro durante l’inaugurazione. Comitato, residenti e commercianti bocciano senza appello piazza Trento e Trieste, rinnovata con 550mila euro di contributo regionale e inaugurata giovedì. "Un’enorme fontana, 5 telecamere, un parco arboreo che sembra più adatto a una serra, assenza di panchine, ma soprattutto la pavimentazione che fa da contorno alla piazza non è stata rifatta. Restano le piastrelle rotte e tutto intorno il degrado". Nei giorni scorsi ha fatto anche un esercizio di stile. "Ho disegnato quello che accade ogni sera e ho inserito questa baraonda unica nel nuovo disegno della piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nuova piazza Trento e Trieste. Dopo l'inaugurazione, cala il gelo: "Tutto intorno c'è solo il degrado"

Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste, scattano i divietiInizieranno mercoledì 4 febbraio i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino, a Chieti.

