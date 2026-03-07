Nuova Guida suprema in Iran scontro tra pasdaran e clero I miliziani spingono Mojtaba Per i religiosi è nepotismo

In Iran, è stata annunciata una nuova guida suprema, scatenando uno scontro tra i pasdaran e il clero. I militari hanno esercitato pressione per far salire Mojtaba Khamenei, mentre i religiosi criticano il nepotismo. I Guardiani della Rivoluzione hanno cercato di influenzare l’Assemblea degli esperti affinché nominasse il figlio del leader uscente come nuovo guida.

Teheran è ancora senza Guida suprema. Il nome slitta, «forse arriva nelle prossime ore», dicono. Quatto giorni fa, dall’Assemblea degli esperti — sventrata dai raid ma evacuata in tempo —, è uscito come possibile prescelto Mojtaba Khamenei, 56 anni, il figlio prediletto di Ali, il leader appena ucciso. Giovedì gli 88 chierici si sono riuniti in videoconferenza per scongiurare pericoli e per ratificare formalmente la decisione, ma niente da fare: ancora silenzio. Almeno otto membri dell’Assemblea, secondo fonti vicine ai loro uffici sentite dal giornale dell’opposizione con sede a Londra Iran International, avrebbero boicottato la sessione d’emergenza, denunciando la «forte pressione» delle Guardie della rivoluzione per imporre Mojtaba. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

