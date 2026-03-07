Nuova Cusano | interrogazione sulla condizione di degrado di via Puglia

I consiglieri di opposizione hanno presentato un'interrogazione per chiedere spiegazioni e interventi immediati riguardo alla condizione di degrado di via Puglia. La richiesta riguarda lo stato di abbandono e la mancanza di manutenzione dell'area, che da tempo presenta evidenti segni di incuria. La questione è stata sollevata per ottenere risposte e azioni concrete da parte delle autorità competenti.

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – tornano a porre l'attenzione sul tema della sicurezza della viabilità comunale.Con l'interrogazione consiliare n. 36 del 6 marzo 2026, indirizzata al Sindaco e con richiesta di risposta scritta, i consiglieri hanno segnalato il grave stato di dissesto della strada comunale via Puglia, in contrada Caiazzano. Nell'atto ispettivo si ricorda che nel corso del 2025 l'Amministrazione comunale aveva disposto un intervento di manutenzione consistente nella stesa e nel livellamento di materiale lapideo (mistopietrisco).