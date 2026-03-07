Numeri da stracittadina Tribune sold out oltre 200 Paesi collegati

Le tribune sono esaurite e più di 200 Paesi sono collegati in diretta. La produzione televisiva utilizza 28 telecamere, a cui si aggiungono altre 17 provenienti dai broadcaster presenti allo stadio. Si tratta di numeri che indicano un evento di grande risonanza, con un pubblico globale pronto a seguire l'incontro. La trasmissione coinvolge diverse piattaforme e reti televisive internazionali.

Sono numeri da derby. Dati che prefigurano un appuntamento da non perdere. Partendo dalla diffusione: oltre 200 Paesi collegati, con una produzione televisiva che comprenderà 28 telecamere, più altre 17 direttamente dai broadcaster presenti allo stadio. Completamente sold out la tribuna stampa, tutti occupati i 220 posti riservati ai giornalisti presenti da tutto il mondo, con 50 fotografi e 25 social media manager accreditati. Completamente esauriti anche i posti dedicati ai tifosi, sia per quel che riguarda le tribune che del programma hospitality, comprendente 5.000 ospiti a cui saranno riservate esperienze esclusive. L'obiettivo è quello di superare il record d'incasso per una partita di Serie A del Milan a San Siro, che ad oggi "appartiene" al derby di Milano del 2 febbraio 2025: fruttò alle casse del Diavolo 7,3 milioni di euro.