Novara uccise il figlio per difendere la moglie | condannato a 11 anni

Un uomo di Novara è stato condannato a 11 anni di reclusione per aver ucciso il proprio figlio, affermando di averlo fatto per difendere la moglie. La sentenza è arrivata dopo un procedimento giudiziario in cui si è analizzato il caso di un omicidio che ha coinvolto un intervento estremo. L’avvocato ha evidenziato che, oltre alla pena di carcere, per il suo assistito la condanna più pesante è quella morale di aver perso il figlio.

La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite familiare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il 64enne, che ha spiegato di avere agito per difendere la moglie, la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Le motivazioni saranno depositate in quindici giorni., "Sono convinto che ci siano gli spazi per poter riformare questa sentenza in meglio. Aspettiamo le motivazioni, ma prendiamo atto che si è tenuto conto delle argomentazioni spese da questa difesa e che si è tenuto conto anche della provocazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

