Non roviniamo Vergara con le quote azzurre | lo sport è concorrenza non facciamolo diventare come la politica

Vergara ha dichiarato di non voler essere associato alle quote azzurre, sottolineando che lo sport si basa sulla concorrenza e non dovrebbe essere influenzato da politiche di quote. Ha ribadito che l’obiettivo è valorizzare le capacità individuali senza ricorrere a misure di favore. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle modalità di selezione e promozione degli atleti.

Essere italiano non può fare punteggio. È il campo il giudice supremo. Gioca chi mostra di essere più bravo, come Alisson adesso. Lo sport senza meritocrazia, non esiste Ni Napoli 28012026 - Champions League Napoli.-Chelsea foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Vergara La Gazzetta si preoccupa del calcio italiano e si augura che con i recuperi di Anguissa e De Bruyne (ma noi ci auguriamo che torneranno anche McTominay, Lobotka, e poi magari pure Neres), il gioiellino Vergara non torni in panchina. Ora non ci incistiamo sullo scarso interesse per Pio Esposito la scorsa estate quando alle porte dell’Inter bussava l’idea Lookman. Ci interessa dire altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

