L’8 marzo a Grosseto si trasforma in un’occasione per riflettere sulla condizione delle donne, soprattutto nel contesto lavorativo. In questa giornata si evidenziano episodi di abusi sul lavoro che si verificano frequentemente, portando all’attenzione della comunità situazioni che richiedono attenzione e consapevolezza. La giornata non celebra, ma invita a considerare aspetti importanti legati ai diritti e alla tutela delle donne.

GROSSETO Più che una festa, l’8 marzo resta soprattutto un momento di riflessione sulla condizione delle donne, anche nel territorio grossetano. Lo sottolineano i Coordinamento Donne della Cgil e Spi Cgil di Grosseto che, alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti delle donne, richiama l’attenzione su lavoro, discriminazioni e violenza di genere, temi che continuano a segnare profondamente la realtà sociale. Secondo il sindacato, anche a livello locale emergono segnali preoccupanti. Un’indagine realizzata in provincia di Grosseto sul tema delle molestie e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro mostra come il problema sia tutt’altro che marginale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non è festa, ma riflessione: "Abusi sul lavoro frequenti"

Abusi sul posto di lavoro. Palpeggia la collega in servizio. Chiede di patteggiare la penaPrima i palpeggiamenti e poi il tentativo di baciarla a cui la malcapitata si sarebbe prontamente sottratta.

Festa del grano: "Abusi edilizi"Le strutture della Festa del Grano di Olmo sono abusive e ha fatto bene il Comune a respingere la richiesta a costruire in deroga: il Circolo Acli...

Approfondimenti e contenuti su Non è festa ma riflessione Abusi sul....

Temi più discussi: Non è festa, ma riflessione: Abusi sul lavoro frequenti; Festa della donna, 8 marzo: storia e significato; L'8 marzo non è una festa, è una giornata di lotta: in programma un presidio 'Transfemm'; Festa della donna: nuovi romanzi, saggi, poesie che parlano di storie, sogni e lotte femminili.

Abusi nella Chiesa sarda: i dati erano sbagliati, ma le polemiche continuanoSono riferiti agli ultimi 25 anni e non al quinquennio 2020-2025 i dati sui casi di abuso in ambito ecclesiastico citati dalla garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu. Lo pr ... linkoristano.it

Abusi durante una festa: Violentò la cugina minorenne. Ma lui non si trova: proscioltoDeve rispondere di violenza sessuale sulla cuginetta minorenne, ma lui non si trova. E, di conseguenza, non c’è prova che sia a conoscenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti. Per questa ... ilrestodelcarlino.it

Sassari, chiusa struttura per minori: nelle immagini choc gli abusi delle educatrici – Cosa sappiamo I maltrattamenti ripresi dalle telecamere in seguito agli accertamenti avviati dalla Procura di Sassari - facebook.com facebook

L'inchiesta de Le Iene sui presunti abusi e violenze commesse all’academy di Rocco Siffredi ha un primo approdo giudiziario. L’ex pornoattore e regista ha depositato alla procura di Milano una querela contro il programma di Mediaset e le aspiranti pornoattri x.com