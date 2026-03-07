non ci sono risposte sul degrado lungo il nestore

Un cittadino di Macereto ha segnalato alla nostra redazione che, dopo quindici anni, nessuno ha fornito risposte riguardo al degrado presente lungo il fiume Nestore. La sua richiesta di chiarimenti si basa su una segnalazione inviata in passato, senza che siano stati presi provvedimenti o forniti risposte ufficiali. La situazione rimane irrisolta e senza interventi concreti.

PANICALE – "Ad oggi nessuno ha mai risposto". È l’amaro riepilogo di una segnalazione giunta alla nostra redazione da un cittadino di Macereto, che ripercorre quindici anni di silenzi e degrado lungo il fiume Nestore. La vicenda risale alle alluvioni del 2010 e 2012, quando la rottura dell’argine a Piegaro e il cedimento di due fossi demaniali portarono l’acqua a soli cinque metri da alcune abitazioni, costringendo i residenti a evacuare d’urgenza. Da allora, nonostante esposti e solleciti inviati a Comune, Provincia e Regione la situazione resta in stallo. "Per riparare i danni del tempo serviranno molti più soldi di quelli che sarebbero bastati anni fa – denuncia il residente – tanto chi paga siamo sempre noi cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Degrado: proteste e poche risposte

Buche e degrado nella strada, residenti protestano: "Ci sono stati diversi incidenti, ma nessun intervento"

