Noi Moderati Arezzo | un appuntamento di rilievo sul Referendum per la Giustizia

Il 7 marzo 2026 si è tenuto a Arezzo un incontro organizzato da Noi Moderati, dedicato al Referendum sulla Giustizia. All'evento hanno partecipato rappresentanti politici e cittadini interessati alle prossime consultazioni. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati alle proposte di modifica e alle modalità di voto. La discussione si è concentrata sugli aspetti principali del referendum senza entrare in analisi o giudizi.

Arezzo, 7 marzo 2026 – con la partecipazione dell'on. Renata Polverini. La sezione provinciale di Noi Moderati organizza per sabato 14 marzo, presso l'Hotel Minerva, un incontro pubblico dedicato al Referendum sulla Giustizia. Un appuntamento pensato per offrire ai cittadini un momento di approfondimento serio, trasparente e accessibile su un tema che tocca direttamente il funzionamento delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nello Stato. L'iniziativa conferma la capacità della giovane realtà aretina di proporre eventi ben strutturati e di richiamare l'attenzione della dirigenza nazionale.