No lunedì 9 marzo non c' è sciopero dei trasporti a Roma

Lunedì 9 marzo a Roma i trasporti non saranno interessati da uno sciopero, nonostante la comunicazione di uno sciopero generale proclamato da Usb e Cgil. Sul web si è diffusa la confusione tra i pendolari, che si chiedono se i servizi saranno garantiti o meno. Fino a quel giorno, non sono previste sospensioni o interruzioni ufficiali dei servizi di trasporto pubblico nella città.

Lo sciopero generale di lunedì 9 marzo non coinvolgerà anche i trasporti di Roma. Sui social è scattato, ormai da alcuni giorni, il tam tam tra i pendolari per capire cosa accadrà all’inizio della prossima settimana quando scatterà lo sciopero generale proclamato da Usb e Cgil. Le due sigle sindacali hanno proclamato una mobilitazione che coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati. A rischio, in particolare, il settore scolastico, con nidi, scuole e università di Roma coinvolte nella protesta. Tutto regolare, invece, nel settore dei trasporti. A RomaToday è stato confermato che la protesta non toccherà il trasporto pubblico locale di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sciopero lunedì 9 marzo, dalla scuola ai trasporti pubblici: ecco chi si fermaSi preannuncia un lunedì difficile quello del 9 marzo, giorno in cui è in programma uno sciopero generale su scala nazionale del settore pubblico e...

Leggi anche: Lunedì 9 marzo scatta lo sciopero generale. Scuole, trasporti e ospedali a rischio: chi si ferma

Approfondimenti e contenuti su No lunedì 9 marzo non c'è sciopero dei....

Temi più discussi: Lunedì sarà sciopero nelle scuole di Roma: lezioni a rischio e disagi per le famiglie; Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale 9 marzo 2026, dalla scuola ai trasporti pubblici: i settori a rischio; Sciopero generale il 9 marzo, altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: le date da sapere e i disagi.

Lunedì sarà sciopero nelle scuole di Roma: lezioni a rischio e disagi per le famiglieIl 9 marzo servizi a rischio nei nidi e nelle scuole della Capitale. La mobilitazione in occasione della Giornata internazionale della donna ... romatoday.it

Sciopero 9 marzo 2026: orari bus, treni, aerei e fasce di garanziaLunedì 9 marzo 2026 l'Italia affronta uno sciopero generale proclamato da Slai-Cobas e altre sigle: a rischio scuola, sanità e trasporti. sicurauto.it

Auguri #nannarella 7 Marzo 1908, "Mamma Roma", qui nella sua terrazza a palazzo Altieri - facebook.com facebook

#NoPieniPoteri al Monk di #Roma #Avs x.com