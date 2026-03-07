Nintendo of America ha presentato un ricorso contro il governo degli Stati Uniti, opponendosi ai dazi sulle importazioni introdotti durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. La causa riguarda le tariffe applicate sui prodotti importati, che Nintendo ritiene ingiustificate. La disputa si concentra sul trattamento commerciale riservato alle aziende di videogiochi e console nel contesto delle misure protezionistiche adottate allora.

Nintendo of America ha avviato un’azione legale contro il governo degli Stati Uniti contestando i dazi commerciali introdotti dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. La causa è stata presentata presso la U.S. Court of International Trade, il tribunale federale che si occupa delle dispute legate al commercio internazionale. La questione riguarda le tariffe imposte su numerosi beni importati da diversi paesi. Queste misure hanno colpito duramente molte aziende che producono all’estero e vendono i propri prodotti negli Stati Uniti. Anche se alcune di queste tariffe sono state temporaneamente bloccate dalla Corte Suprema, la situazione resta ancora incerta e oggetto di numerosi procedimenti legali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Nintendo sfida Washington in tribunale: scontro legale sui dazi alle importazioni

