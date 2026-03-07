Nintendo fa causa all' amministrazione Trump | I dazi illegali ci danneggiano chiediamo rimborso immediato

Nintendo ha presentato una causa contro il governo degli Stati Uniti chiedendo il rimborso dei dazi imposti durante l'amministrazione Trump. La società sostiene che tali dazi siano illegali e si siano rivelati dannosi per le sue attività. La richiesta riguarda un risarcimento immediato e si basa sulla decisione della Corte Suprema che ha giudicato illegittimi alcuni di questi dazi.

Nintendo ha avviato un'azione legale contro il governo degli Stati Uniti per ottenere il rimborso dei dazi introdotti durante l'amministrazione Trump, ritenuti illegittimi dalla Corte Suprema. La causa è stata depositata presso la U.S. Court of International Trade e punta a ottenere il rimborso delle tariffe che l'azienda giapponese considera illegittime. Secondo Nintendo, i dazi introdotti attraverso l'International Emergency Economic Powers Act del 1977 (IEEPA) hanno causato danni economici concreti all'azienda. Il caso nasce dalla recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha annullato alcune delle misure tariffarie volute da Donald Trump.