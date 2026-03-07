Niente da fare nella finalina quarto posto per il Cisterna Volley a Dubai

Il Cisterna Volley si è classificato al quarto posto nel Nas Tournament di Dubai, chiudendo la competizione senza riuscire a conquistare il podio. La squadra ha concluso la finale per il terzo posto contro l’Alsamawi, che ha ottenuto il terzo gradino della classifica. La competizione si è svolta nella città emiratina senza ulteriori sviluppi.

Gli uomini di coach Morato accusano la stanchezza e cedono il passo all'Alsamawi che vince in tre set e sale sul gradino più basso del podio del Nas Tournament Niente da fare per il Cisterna Volley che chiude al quarto posto il Nas Tournament di Dubai, lasciando il gradino più basso del podio all'Alsamawi. Nell'ultima gara della competizione giocata nella città degli Emirati Arabi, la squadra di Morato ha accusato la stanchezza, dopo i cinque set della semifinale; la selezione araba arrivata più fresca a questa finalina (ha giocato una gara in meno, era nel girone da tre) ha sfruttato una miglior condizione fisica, con la quale è riuscita ad azzerare il gap qualitativo.