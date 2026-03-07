Niente alcol aste per i selfie e bottiglie di vetro | sarà un Mandorlo in fiore blindato

Agrigento si appresta a ospitare il tradizionale evento del Mandorlo in Fiore, con misure di sicurezza stringenti. Durante le celebrazioni, saranno vietati alcolici e bottiglie di vetro e saranno organizzate aste per i selfie, mentre l’accesso sarà riservato a chi rispetta regole precise. Le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza che limita l’improvvisazione e garantisce il controllo dell’ordine pubblico.

Perfino ai tappi di plastica dalle bottigliette dovranno scomparire: anche questo servirà per garantire la sicurezza durante le sfilate dei gruppi folk Agrigento si prepara ad abbracciare i gruppi folkloristici, ma con regole ferree. Niente spazio per l'improvvisazione, niente rischi legati all'ordine pubblico. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato i provvedimenti necessari per blindare il centro città in vista della 78esima edizione del Mandorlo in fiore. L'obiettivo è chiaro: evitare che la festa si trasformi in un'occasione di pericolo a causa di comportamenti irresponsabili. Venerdì 13 marzo, in occasione della Fiaccolata dell'Amicizia, dalle 16 alle 20, da piazza Pirandello al viale Della Vittoria saranno vietati bottiglie di vetro e lattine.