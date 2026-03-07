Netflix tra le novità di marzo Peaky Blinders – The immortal man e il live-action di One Piece

A marzo 2026 Netflix aggiunge nuove produzioni al suo catalogo. Tra le uscite ci sono la seconda stagione di Peaky Blinders – The immortal man, il live-action di One Piece – Verso la rotta maggiore, e il film Oi vita mia con Pio e Amedeo. Inoltre, è disponibile anche 40 secondi di Vincenzo Alfieri. Le novità spaziano tra serie, film e spettacoli di intrattenimento.

Netflix, tra le novità di marzo 2026 ci sono Peaky Blinders – The immortal man con Cillian Murphy, la seconda stagione del live-action One Piece – Verso la rotta maggiore, Oi vita mia con Pio e Amedeo, 40 secondi di Vincenzo Alfieri che ripercorre l'ultimo giorno di vita di Willy Monteiro Duarte. A seguire tutti i titoli: FILM. Un mondo a parte – Disponibile dal 1° marzo. La tregua – Disponibile dal 4 marzo.