Nessun attacco contro Nausicaa o il Comune

Luca Aldo Andrenucci, rappresentante della Uil Tucs Toscana di Massa Carrara, ha commentato la vicenda degli educatori scolastici, precisando che non ci sono attacchi rivolti né a Nausicaa né al Comune. La sua dichiarazione mira a chiarire la posizione rispetto alle polemiche emerse, sottolineando che non sono stati mossi insulti o accuse dirette. La questione riguarda il ruolo e le responsabilità degli educatori nelle scuole della zona.

Luca Aldo Andrenucci della Uil Tucs Toscana di Massa Carrara torna sulla questione degli educatori scolastici. Il sindacalista precisa che il suo intervento dei giorni scorsi non era un attacco contro Comune e Nausicaa, ma a "difesa del lavoro degli educatori". "Il nostro comunicato non rappresentava in alcun modo un attacco a Nausicaa né all'amministrazione comunale, né tantomeno un ingresso in dinamiche politiche che non ci appartengono – scrive Andrenucci –. Il nostro intervento era, e rimane, una presa di posizione a tutela delle educatrici e degli educatori scolastici e della loro professionalità. Tutti loro svolgono un lavoro prezioso accanto agli studenti più fragili.