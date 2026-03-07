Balendra Shah, conosciuto come Balen, è un ex rapper nepalese di 35 anni che si sta preparando a diventare il prossimo primo ministro del Nepal. La sua candidatura è stata annunciata recentemente e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Shah ha un passato come artista musicale e ora si appresta a entrare nella politica nazionale. La sua nomina è prevista nelle prossime settimane.

Roma, 7 marzo 2026 - Balendra Shah, ex rapper 35enne conosciuto come Balen, si avvia a diventare premier del Nepal. Ex sindaco di Kathmandu, città dove è nato nel 1990, ha sconfitto l'ex primo ministro 74enne marxista nepalese Sharma Oli, nella circoscrizione del distretto orientale di Jhapa, roccaforte di quest’ultimo. Espressione della generazione Z. Il riformista Balendra Shah è espressione di quella generazione Z che ha dato vita alle proteste anti governative dello scorso settembre, costate la vita ad almeno 77 persone, e che hanno portato alla fuga e alle dimissioni proprio di Sharma Oli. Una scommessa vinta. L'ex rapper nepalese, che ha scommesso molto su questa tornata elettorale lasciando la poltrona di primo cittadino di Kathmandu per sfidare Oli dove era più forte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nepal, chi è l’ex rapper Balen che diventerà premier

Il Nepal torna alle urne dopo la rivoluzione: occhi puntati su BalenA sei mesi dalla sommossa popolare che in soli cinque giorni ha fatto tabula rasa del governo di Kathmandu, domani il Nepal affronta una prova...

Il rapper che si è preso il NepalIl partito centrista Rastriya Swatantra Party (Partito dell’indipendenza nazionale) e il suo leader 35enne Balendra Shah detto Balen, ex sindaco...

Una selezione di notizie su Nepal chi è l'ex rapper Balen che....

Temi più discussi: L'ex rapper amato dalla Gen Z che potrebbe governare il Nepal: chi è Balendra Shah, detto 'Balen'; Il Nepal al voto dopo le proteste della Gen Z: l’ex rapper tra i favoriti; Nepal, vi presentiamo quel rapper amato dalla Gen Z e che potrebbe davvero diventare primo ministro; Nepal, la rivoluzione è un beat: il rapper Balen conquista il Paese.

Nepal, l'ex rapper Balendra Shah è in testa alle elezioni parlamentariNepal, l'ex rapper Balendra Shah è in testa alle elezioni parlamentari ... msn.com

Il nuovo primo ministro del Nepal sarà un rapperBalendra Shah ha battuto partiti che hanno dominato la storia del paese degli ultimi trent’anni. In passato è già stato sindaco di Katmandu dove è stato apprezzato per la gestione dei rifiuti, i finan ... editorialedomani.it

Avete sognato di vivere un'avventura in stile Overland Questa è la vostra occasione: https://www.overland-viaggi.com/sulle-tracce-di-overland/ Avete visto il Nepal in TV con noi e ora potete vivere davvero, passo dopo passo, lo stesso nostro viaggio! Tra le d - facebook.com facebook

In base ai risultati preliminari, alle parlamentari in Nepal è avanti il partito dell’ex sindaco di Katmandu sostenuto dai giovani manifestanti x.com