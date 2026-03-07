Neoassessori a San Donato scelte Ilaria Faccioli Istruzione e Maria Giustina Raciti Welfare

Il sindaco di San Donato Milanese ha annunciato le nomine dei nuovi assessori dopo le dimissioni di due componenti della Giunta. Sono stati scelti come neoassessori Ilaria Faccioli, che si occuperà di Istruzione, e Maria Giustina Raciti, responsabile del Welfare. Le nomine sono state comunicate oggi, segnando un cambiamento nel team di governo locale.

S an Donato Milanese, 7 marzo 2026 – D opo le dimissioni degli assessori Valentina Marzani (Istruzione ed Educazione) e Francesca Micheli (Servizi di Welfare), il sindaco Francesco Squer i ha nominato i nuovi componenti della Giunta. Si tratta di Ilaria Faccioli e Maria Giustina Raciti. Alla prima ha assegnato le deleghe relative all'ambito istruzione ed educazione, alla seconda quelle relative ai servizi di welfare. Ilaria Faccioli, in qualità di assessora all'Istruzione ed Educazione, si occuperà delle seguenti deleghe: Istruzione, Servizi educativi per l'infanzia e Cultura. Maria Giustina Raciti, come assessora ai Servizi di Welfare, si occuperà invece delle seguenti deleghe: Servizi sociali, Politiche per l'abitare, Pari opportunità, Famiglia, Piano sociale di zona e Coesione sociale.