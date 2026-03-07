Ai campionati italiani master di atletica leggera, che si sono aperti ad Ancona, alcuni atleti reggiani hanno già ottenuto risultati positivi. Nel salto triplo, l’atleta Boranga si è fermato al secondo posto, conquistando la medaglia d’argento. La competizione continua con altri protagonisti che si stanno sfidando nelle diverse discipline.

Sono partiti ad Ancona i campionati italiani master d’atletica leggera e alcuni risultati sono già arrivati con buona soddisfazione dei reggiani coinvolti. E’ il caso del mitico Lamberto Boranga, classe ’42 e tesserato per Rimini, che questa volta si è dovuto inchinare al. giovane Vincenzo La Camera (1946) nella gara di salto triplo: 7,42 per il genovese, argento per l’ex portierone granata con m 6,56. Tarcisio Venturi, che tanto ha dato alla pallamano reggiana, ha fatto en plein di medaglie nei lanci in categoria SM 75: oro nel peso, argento nel martello e nel martello con maniglia, bronzo nel disco; ben si è comportato l’amico Luciano Mattioli da Castelnovo Monti, fermato ai piedi dei podi, con il 4° posto nel disco, 5° nel martello con maniglie, 6° nel martello e 7° nel peso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel salto triplo Boranga stavolta deve 'accontentarsi' della medaglia d'argento

