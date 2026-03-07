Nel Comune di Genova il 65% dei dipendenti è donna Salis | Orgogliosi contro il divario di genere

Nel Comune di Genova, su un totale di 5047 dipendenti, il 65% sono donne. Questa cifra è stata comunicata dal centro studi di Palazzo Tursi in occasione della giornata internazionale della donna. La presenza femminile nel personale comunale rappresenta una delle percentuali più alte tra le amministrazioni italiane. Il sindaco ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti in un contesto di forte presenza femminile nell’amministrazione locale.

Su un organico di 5047 dipendenti nel Comune di Genova, il 65% è donna. Il dato del centro studi di Palazzo Tursi arriva in occasione della giornata internazionale della donna, sottolineando i risultati di una delle giunte più a trazione femminile in Italia. Anche nelle posizioni dirigenziali la presenza femminile in Comune è infatti del 55% e arriva a sfiorare il 57% per quanto riguarda le elevate qualificazioni e le alte professionalità. “I dati ci dimostrano che una presenza femminile forte e qualificata è possibile anche nelle posizioni di responsabilità - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - Mi piace anche ricordare che la... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scienza, la voce delle donne. Contro il divario di genere. In campo le eccellenzeChi al Cern di Ginevra ha collaborato alla scoperta del Bosone di Higgs, chi è responsabile del processo aziendale di acquisto della Marelli e chi è...

Occupazione femminile in Sicilia: record storico nel 2024 per Confartigianato, ma resta il divario di genereIl panorama economico siciliano nel 2025 mostra segnali di forte dinamismo nel settore del lavoro indipendente femminile, che nei primi nove mesi...

Tutti gli aggiornamenti su Nel Comune di.

Temi più discussi: Urbanistica, sul sito del Comune il bando per la Commissione Locale Paesaggio; Consiglio comunale del 3 marzo; Cantieri in città dal 27 febbraio al 5 marzo: viabilità alternativa e lavori in corso; Dissesto idrogeologico: presto un Tavolo tra Comune, Regione e Protezione Civile nazionale.

Nel Comune di Genova il 65% dei dipendenti è donna. Salis: Orgogliosi contro il divario di genereSu un organico di 5047 dipendenti nel Comune di Genova, il 65% è donna. Il dato del centro studi di Palazzo Tursi arriva in occasione della giornata internazionale della donna, sottolineando i risulta ... genovatoday.it

Il comune di Genova a 'trazione femminile', il 65% è donnaIl Comune di Genova si conferma a trazione femminile: su un organico di 5.047 dipendenti, il 65% è donna. (ANSA) ... ansa.it

La scoperta è stata fatta a Praia da Galé, nel comune di Grândola, a seguito di lavori di scavo terminati alla fine della scorsa settimana. Secondo gli esperti, i due scheletri di balena ritrovati sono "tra i più completi d'Europa" - facebook.com facebook